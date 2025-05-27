Львівський окружний адміністративний суд зобов’язав відрахованого з Харківського національного університету Повітряних сил імені Івана Кожедуба курсанта відшкодувати витрати на своє утримання під час навчання. Хлопець добровільно не виконав умови укладеного контракту, тому університету довелось звертатись до суду.

Як вказано у рішенні, яке оприлюднили у судовому реєстрі, курсант навчався в університеті Повітряних сил менше трьох місяців – із серпня по жовтень 2024 року. Укладаючи контракт, курсант взяв на себе зобов’язання відшкодувати університету витрати на своє утримання під час навчання у випадку дострокового розірвання контракту.

Після відрахування у курсанта виникла заборгованість перед університетом. На момент розгляду позову в суді сума заборгованості становила 57,9 тис. грн. Відповідач не заперечував проти задоволення позову.

Цю справу розглянула суддя Олена Крутько, яка дослідила усі матеріали та задовольнила позов Харківського національного університету Повітряних сил імені Івана Кожедуба. Відрахованого курсанта зобов’язали відшкодувати витрати на його утримання під час навчання – 57,9 тис. грн. Рішення суду уже набрало законної сили.