До ЛНУ ім. Івана Франка подали понад 11 тис. заяв

Львівський національний університет імені Івана Франка увійшов до трійки лідерів вступної кампанії. Про це у понеділок, 24 липня, повідомили у прес-службі університету.

Згідно з даними ЄДЕБО, станом на 24 липня за кількістю заяв, допущених до конкурсу, ЛНУ ім. Івана Франка посідає другу сходинку за популярністю серед абітурієнтів. На першому місці – Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Третю позицію займає Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, а четверту – Національний авіаційний університет. П’ятірку лідерів замикає Національний університет Львівська політехніка.

Станом на ранок 24 липня до Львівського національного університету імені Івана Франка подали понад 11 тис. заяв. Найпопулярнішими серед абітурієнтів є економічний факультет, факультет іноземних мов, юридичний факультет, факультет електроніки та компютерних технологій, факультет міжнародних відносин та філософський факультет.

У ЛНУ ім. Івана Франка зазначають, що реєстрація заяв від вступників на бакалаврат триватиме до 31 липня включно.