Львівській будівельній компанії Парус Premium та, зокрема, ЖК Парус CITY вдалося стати лідером та отримати нагороди аж у чотирьох номінаціях

Львівська будівельна компанія Парус Premium отримала чотири нагороди всеукраїнської премії «Лідер Року. Новобудови» за версією сайту з пошуку нерухомості DOM.RIA.

26 листопада 2021 року у Києві відбулось нагородження всеукраїнської премії «Лідер Року. Новобудови», яку заснував і проводить відомий в Україні сайт пошуку нерухомості DOM.RIA. З-поміж усіх українських девелоперів львівській будівельній компанії Парус Premium та, зокрема, ЖК Парус CITY вдалося стати лідером та отримати нагороди аж у чотирьох номінаціях, зокрема:

«Лідер візитів клас Бізнес» – DOM.RIA проаналізували відвідуваність 386 новобудов в класі Бізнес за 10 місяцв 2021 року та визначили, що найбільше покупці відвідували відділ продажу ЖК Парус City – (5,71% від усіх візитів в відділи продажів новобудов цього класу в Україні).

– DOM.RIA проаналізували відвідуваність 386 новобудов в класі Бізнес за 10 місяцв 2021 року та визначили, що найбільше покупці відвідували відділ продажу ЖК Парус City – (5,71% від усіх візитів в відділи продажів новобудов цього класу в Україні). «Лідер звернень клас Бізнес» – DOM.RIA проаналізували дзвінки та заявки по 386 новобудов в класі Бізнес за 10 місяців 2021 року та визначили, що найбільше покупці зверталися у відділ продажу ЖК Парус City – (4,51% від усіх звернень в відділи продажів новобудов цього класу в Україні).

– DOM.RIA проаналізували дзвінки та заявки по 386 новобудов в класі Бізнес за 10 місяців 2021 року та визначили, що найбільше покупці зверталися у відділ продажу ЖК Парус City – (4,51% від усіх звернень в відділи продажів новобудов цього класу в Україні). «Лідер продажів житла клас Бізнес» – DOM.RIA проаналізували підтведженні купівлі житла в 386 новобудовах в класі Бізнес за 10 місяцяв 2021 року та визначили, що найбільше підтверджених покупок з DOM.RIA в ЖК Парус City – (6,8% від усіх підтверджених покупок в новобудовах цього класу в Україні).

– DOM.RIA проаналізували підтведженні купівлі житла в 386 новобудовах в класі Бізнес за 10 місяцяв 2021 року та визначили, що найбільше підтверджених покупок з DOM.RIA в ЖК Парус City – (6,8% від усіх підтверджених покупок в новобудовах цього класу в Україні). «Лідер сервісу 3 місце» – Проаналізувавши, як покупці оцінювали сервіс відділу продажу у 1511 новобудовах в Україні за 10 місяців 2021 року, DOM.RIA визначили переможців з найвищим рівнем сервісу станом на 1 листопада 2021 року:

– Проаналізувавши, як покупці оцінювали сервіс відділу продажу у новобудовах в Україні за 10 місяців 2021 року, DOM.RIA визначили переможців з найвищим рівнем сервісу станом на 1 листопада 2021 року: 3 місце – ЖК Парус City – 9,4 із 10 ;

; 2 місце – ЖК Дніпровська Брама 2 та ЖК Отрада – 9,6 із 10;

1 місце – ЖК Щасливий та ЖК Washington City – 9,9 із 10;

«Нам дуже приємно представляти Львів серед такої великої кількості забудовників з усієї України. Аж 4 нагороди в межах премії «Лідер Року. Новобудови» від DOM.RIA, це велике визнання для нас, ми навіть не очікували на таку велику кількість нагород, конкуренція на ринку нерухомості не мала. Не зважаючи на те, що компанії Парус Premium всього рік, ми показуємо такий стабільно високий результат. Дякуємо нашим інвесторам за довіру», – зазначив представник будівельної компанії Парус Premium та житлового комплексу Парус City.

Нагадаємо, восени 2020 року девелоперська компанія Парус Development розділилася і житловий комплекс Парус City по вулиці Кульпарківська 93, продовжує реалізовувати команда забудовника Парус Premium.

«Багато років наша команда працювала спільно з Парус Development. Але через різні погляди на концепцію будівництва, ми вирішили відокремитися та самостійно втілити у життя проект Парус City. В цьому році ми здали в експлуатацію вже два будинки у ЖК Парус City, а в 2022 році плануємо здати ще два. Команда Парус Premium вже зараз показує свій прогресивний підхід до будівництва житлових комплексів Львова. Далі, тільки більше!», – прокоментував нагородження представник компанії Парус Premium.