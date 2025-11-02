Господарський суд Львівської області зобовʼязав компанію «Лев Девелопмент» сплатити майже 4 млн грн боргу за пайовий внесок.

Як вказано у матеріалах справи, упродовж 2019-2022 років компанія «Лев Девелопмент» будувала у мікрорайоні Голоско житловий комплекс. Згідно з містобудівними умовами та обмеженнями, забудовник повинен був сплатити пайову участь на розвиток соціальної інфраструктури. Однак компанія цей внесок не сплатила, тому прокуратура та міська рада звернулися в суд.

Основний борг становить 2,6 млн грн, а ще понад мільйон гривень – інфляція та відсотки. В суді забудовник не погодився з позовом, зазначивши, що добровільно вклався в капітальний ремонт вул. Малоголосківської і вартість цих робіт значно перевищувала суму пайового внеску. Крім цього, на момент введення в експлуатацію ЖК закон про обовʼязкову пайову участь уже не діяв.

Однак в міській раді цей аргумент заперечили, зауваживши, що фінансування ремонту дороги було добровільним. Суд також заперечив цей аргумент і наголосив, що на момент видачі дозволу на будівництво комплексу закон про пайову участь іще був чинним.

Зважаючи на обставини справи, суд зобовʼязав ТзОВ «Лев Девелопмент» сплатити в міський бюджет сукупно майже 4 млн грн боргу, а також покрити 47 тис. грн витрат на судовий збір. Це рішення можна оскаржити в апеляції.