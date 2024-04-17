Відзначені архітектори за проекти реставрації, Юрій Дубик другий праворуч

В Україні стартувала національна програма для підготовки фахівців з реставрації памʼяток культурної спадщини. За мету ставлять популяризацію професії реставратора, відкриття в закладах вищої освіти відповідних кафедр та мотивацію молодих фахівців.

Програма розпочалася 17 квітня з церемонії нагородження видатних українських архітекторів-реставраторів за наукові роботи й реалізовані проекти у сфері збереження та відновлення обʼєктів культурної спадщини.

Відзнаки отримали п’ять архітекторів, серед яких один львів’янин. Архітектор Юрій Дубик відзначений за реставрацію Чорної кам’яниці зі створенням експозиції львівських кам’яних архітектурних та скульптурних пам’яток XV-XX ст.

Чорна кам’яниця на площі Ринок у Львові існує від XVI століття, її не раз перебудовували. Під час реставрації у 2019 році виявилося, що колись вона не була чорною, а звичайною кам’яною, потім на фігурах з’явилася поліхромія і лише у XIX столітті будівля почорніла через окислення. Реставратори вирішили зберегти кожен етап її історії. Колір будинку залишили темний, але рештки поліхромії на фігурах залишили, також відкрили окремі кам’яні фрагменти. На час війни її закрили спеціальною захисною конструкцію.

Програму підготовки фахівців з реставрації памʼяток культурної спадщини реалізує Всеукраїнська асоціація охорони культурної спадщини (ВАОКС) за сприяння Міністерства культури та інформаційної політики України та Українського національного комітету ICOMOS (Міжнародної ради з охорони пам’яток та історичних місць).

«Українське суспільство уже розуміє важливість збереження та відновлення культурної спадщини, тепер потрібно заохотити бізнес до свідомого інвестування, яке передбачає рішення з відновлення та пристосування старих будівель до XXI сторіччя, зберігаючи та відновлюючи їхні історичні ознаки», – зазначив голова Всеукраїнської асоціації охорони культурної спадщини Олександр Никоряк.

За словами міністра культури Ростислава Карандєєва, під час російсько-української війни вже пошкоджено близько 1000 пам’яток архітектури.