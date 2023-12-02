Мостиський районний суд Львівщини виніс вирок прикордоннику Олегу Кебусу, який знайшов та зберігав при собі закладку психотропних речовин. Суд призначив чоловіку 20,4 тис. грн штрафу.

Як вказано у вироку суду, який винесли у листопаді 2023 року, випадок трапився у вересні на польовій дорозі на виїзді з Мостисьок. Олег Кебус знайшов пакет із порошкоподібною речовиною та зберігав для власного використання. У вироку вказано, що це психотропна речовина.

Олега Кебуса викрили правоохоронці та порушили щодо нього кримінальну справу за фактом незаконного придбання, зберігання наркотичних засобів без мети збуту. У вироку суду вказано, що обвинувачений працює інспектором прикордонної служби. Під час досудового розслідування чоловік визнав свою провину.

Справу розглянув суддя Юрій Кічак, який дослідив усі матеріали справи та визнав Олега Кічака винним у кримінальному правопорушенні, призначивши йому 20400 грн штрафу. На вирок ще може бути подана апеляція.