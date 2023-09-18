Турківський районний суд Львівщини визнав винним у п’яному водінні прикордонника Віталія Біжика, якого зупинили у нетверезому стані неподалік кордону з Польщею. Суд призначив йому 17 тис. грн штрафу та позбавлення водійських прав на один рік.

Як вказано у постанові суду, яку винесли у вересні 2023 року, випадок трапився уночі 25 серпня близько 04:00 у селі Боберка, що поруч із кордоном з Польщею. Віталій Біжик керував авто Volkswagen Golf з ознаками алкогольного сп’яніння (різкий запах спиртного з порожнини рота, почервоніння шкіри обличчя), поліцейські запропонували йому пройти перевірку на стан сп’яніння, однак водій відмовився.

На водія склали протокол про керування авто у нетверезому стані. На розгляд справи у суді Віталій Біжик прийшов та визнав свою провину. У постанові суду вказано, що обвинувачений є інспектором прикордонної служби.

Справу розглянула суддя Оксана Кшик, яка визнала водія винним у керуванні авто у нетверезому стані та призначила йому покарання – 17 тис. грн штрафу з позбавленням права керувати авто протягом року. На постанову ще може бути подана апеляція.