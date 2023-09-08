Жовківський районний суд Львівщини визнав винним у нетверезому водінні чоловіка, якого вдруге протягом року зупиняють п’яним за кермом. Суд постановив конфіскувати його авто Kia Carens та оштрафувати на 34 тис. грн з позбавленням права керувати транспортними засобами три роки.

Як вказано у постанові суду, яку винесли у вересні 2023 року, випадок трапився 21 липня у селі Старе Село Львівського району (колишній Жовківський район). Роман Вовк керував автомобілем Kia Carens з ознаками алкогольного сп’яніння, його зупинили поліцейські та запропонували пройти перевірку на драгері, яка показала – 0,74 проміле алкоголю.

Це уже вдруге протягом року Романа Вовка затримують за кермом авто у нетверезому стані. Водій неодноразово не приходив на розгляд справи у суді.

Справу розглянув суддя Роман Ясиновський, яка дослідив усі матеріали справи, зокрема відео з нагрудних камер поліцейських, та визнав водія винним у нетверезому водінні. Йому призначили 34 тис. грн штрафу з забороною керувати транспортними засобами протягом трьох років. Суд також постановив оплатно вилучити його автомобіль Kia Carens. На постанову ще може бути подана апеляція.