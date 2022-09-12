Донором крові може стати здорова людина віком від 18 до 60 років

Львівський обласний центр служби крові повідомляє про велику потребу донорської крові всіх груп та закликає львів’ян і мешканців області ставати донорами крові для поранених захисників і хворих, повідомила 12 вересня Львівська обласна рада.



«Сподіваємося на активність донорів усіх груп крові. Найбільше потребуємо крові з резусом «-». Для тих, хто здаватиме кров вперше нагадую, що на процедуру слід приходити здоровим. Важливий критерій - відсутність хронічних захворювань. Рекомендована вага людини, яка може поділитися власною кров’ю, має бути не менше 60 кг, вік донорів – від 18 до 60 років», – повідомив директор Львівського обласного центру служби крові Ярослав Дяків.

Кров потрібна для поповнення запасів та забезпечення потреб медичних закладів.

Здати кров у робочі дні можна з 8:30 до 13:00 год. за адресою: Львів, вул. Пекарська, 65. Донорам слід мати з собою паспорт та ідентифікаційний код.



Лікарі рекомендують вранці перед процедурою донації випити солодкий теплий чай з печивом. Та нагадують, що повторно здати кров особа може не раніше, аніж через 60 днів після попередньої донації.



У Львівському обласному центрі служби крові за добу можуть прийняти кров у 60-70 донорів.