Ваша кров може врятувати чиєсь життя

Львівському обласному центру служби крові потрібна кров усіх груп. Крок потрібна для для поповнення запасів та забезпечення потреб медичних закладів Львівщини, повідомив директор Центру Ярослав Дяків.

«Потрібна кров усіх груп, особливо з резусом «-». Тому велике прохання донорів зголоситися», – каже Ярослав Дяків.

Кров приймають у робочі дні з 8:30 до 13:00 за адресою: Львів, вул. Пекарська, 65. Донорам слід мати з собою паспорт або посвідчення водія.

Донором крові можуть стати усі бажаючі віком від 18 до 60 років, які не мають хронічних захворювань і мають вагу не менше 60 кг.

Коли готуєтеся до здачі крові, то 24 години перед тим не вживати алкоголю, 12 годин не вживати смаженого, молочного, бананів, жирної їжі. Уранці перед процедурою лікарі рекомендують випити солодкий теплий чай з печивом. Якщо людина вже здавала кров, то повторно вона може здати не раніше, аніж через 60 днів після попередньої донації.

За добу у Львівському обласному центрі служби крові за добу можуть взяти кров у 60-70 донорів. Тож якщо ви хочете стати донором і врятувати чиєсь життя, перед тим, як іти у Центр служби крові, зателефонуйте за номером 096 4251081 і вам скажуть, в який день найкраще прийти.