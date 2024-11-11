Працівники водоканалу ремонтуватимуть аварію на водопроводі

У вівторок, 12 листопада, окремі вулиці Шевченківського району Львова будуть без водопостачання. Там проводитимуть ремонтні роботи.

За інформацією «Львівводоканалу», відімкнення спричинене аварійною ситуацією на водопроводі діаметром 630 мм на вул. Віри, Надії, Любові.

З 09:00 і до 22:00 буде припинено подачу води до будинків на вулицях:

Орлика,

Віри, Надії, Любові,

Висока,

Рослинна,

Гордієнка,

Топольна,

Топольні провулки (1,2,3,4,5,6),

Кругла.

Після завершення ремонтних робіт вуличну водопровідну мережу промиють. У цей час вода може йти з іржею, що змивається з внутрішніх стінок трубопроводів.

Цілодобова гаряча лінія «Львівводоканалу» працює за коротким номером 15-51 (для стаціонарних телефонів) або +38 (032) 259-15-50, +38 (032) 259-15-51 (для дзвінків з мобільного).