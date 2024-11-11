«Львівводоканал» попередив про відімкнення води у Шевченківському районі
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У вівторок, 12 листопада, окремі вулиці Шевченківського району Львова будуть без водопостачання. Там проводитимуть ремонтні роботи.
За інформацією «Львівводоканалу», відімкнення спричинене аварійною ситуацією на водопроводі діаметром 630 мм на вул. Віри, Надії, Любові.
З 09:00 і до 22:00 буде припинено подачу води до будинків на вулицях:
- Орлика,
- Віри, Надії, Любові,
- Висока,
- Рослинна,
- Гордієнка,
- Топольна,
- Топольні провулки (1,2,3,4,5,6),
- Кругла.
Після завершення ремонтних робіт вуличну водопровідну мережу промиють. У цей час вода може йти з іржею, що змивається з внутрішніх стінок трубопроводів.
Цілодобова гаряча лінія «Львівводоканалу» працює за коротким номером 15-51 (для стаціонарних телефонів) або +38 (032) 259-15-50, +38 (032) 259-15-51 (для дзвінків з мобільного).