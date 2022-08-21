також передбачають шквальний вітер – до 15-20 м/с

За інформацією Львівського регіонального центру з гідрометеорології, ввечері 21 серпня та у другій половині дня 22 серпня у Львові очікуються грози, туман вночі та зранку видимістю 200-500 м. Про це повідомляє прес-служба ЛМР.

Пообіді 22 серпня також передбачають шквальний вітер – до 15-20 м/с та град.

Правила поведінки під час грози. Якщо ви:

вдома – зачиніть усі вікна та двері, щоб не було протягу, вимкніть з мережі усі електричні прилади;

на вулиці – не ховайтесь під деревами, бо вони притягують блискавки і є небезпека падіння важких гілок;

у лісі – не ховайтеся на підвищеннях і не бігайте, будьте там, де низькі дерева. Дуб, тополя, сосна та ялина найбільше проводять розряд електрики, найменше – верба, клен та кущі;

у полі – знайдіть заглиблення в землі і присядьте. Бажано, щоб це місце було сухим, бо волога земля сильніше проводить електрику;

уникайте металевих парканів, рекламних щитів, стін, біля яких ростуть дерева, вуличних ліхтарів, металевих веж, опор електропередач і, в жодному разі, не розкривайте парасольки, якщо маєте її з собою – металеві прути притягують розряди.

У разі виникнення будь-яких непередбачуваних ситуацій, прохання повідомляти на «Гарячу лінію міста» за номером 1580.