Мусонні дощі в Індії спричинили повені та зсуви

В Індії мусонні дощі спричинили повені та зсуви. За останні три дні на півночі та сході країни загинули щонайменше 50 людей, повідомило 21 серпня видання Reuters.

Офіційний представник уряду гімалайського штату Хімачал-Прадеш повідомив, що у штаті за останні три дні загинули щонайменше 36 людей. Відомо також, що у сусідньому штаті Уттаракханд загинули четверо людей. Ще 13 вважаються зниклими безвісти.

Є загиблі і інших штатах. У східному штаті Одіша щонайменше шестеро людей стали жертвами проливних дощів. Влада евакуювала із постраждалих районів штату 120 тисяч мешканців.

Фото Reuters

Посадовці району Рамгарх у східному штаті Джаркханд повідомили, що п'ятьох людей знесло водами річки Налкарі, яка вийшла з берегів. Наразі знайшли тіла чотирьох.

«Ми залучили вертольоти для порятунку людей, які застрягли у віддалених районах через інциденти, повʼязані з дощем. Рятувальна операція йде повним ходом», — зазначив чиновник відділу боротьби зі стихійними лихами Уттаракхан Ранджит Кумар Сінха.

Раніше цього місяця Федеральне управління погоди передбачило, що в Індії, ймовірно, випаде середня кількість дощів у серпні та вересні. Але зараз дощі залили сотні індійських сіл, зруйнували будинки та спричинили загибель десятків людей.