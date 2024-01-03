Донором крові може бути кожна здорова людина віком від 18 до 60 років

Перше медичне об’єднання Львова потребує донорів крові. Потрібна кров усіх груп, найбільше – І та ІІ груп з Rh+. У медоб’єднанні щодня рятують українців з різними видами травм, і багатьом із них терміново потрібне переливання крові чи її компонентів, повідомила 3 січня ЛМР.

У Першому ТМО кажуть, що запаси крові та її компонентів постійно вичерпуються. Операції відбуваються щодня, а за різдвяно-новорічний період донацій крові було небагато. Тож медики запрошують містян поділитися своєю кров’ю, яка допоможе рятувати життя пацієнтам.

Донорів чекають у будні з 09:00 до 12:30 за адресою: вул. Миколайчука, 9. Телефон для запису: 0 800 333 003.

Нагадаємо, донором крові може бути кожна здорова людина віком від 18 до 60 років з вагою не менше 50 кг, яка не має медичних протипоказань. Лікарі кажуть, що здавати кров – безпечно і навіть корисно, бо це сприяє самовідновленню організму та профілактиці серцево-судинних захворювань.