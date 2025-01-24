Здати кров можна в обласному центрі служби крові на вул. Пекарська, 65

Superhumans Center ініціював акцію «Задонать суперсилу Гером», аби поповнити запаси крові Львівського обласного центру служби крові для порятунку військових і цивільних. І просить долучитися до неї усіх небайдужих.

Медичний директор Superhumans Center Андрій Віленський повідомив, що у Центрі працюють дві операційні і щодня лікарі проводять по декілька складних операцій з реконструкції обличчя та кінцівок українцям, які постраждали від війни: і військовим, і цивільним. Деякі операції можуть тривати понад 10 годин. Під час кожної з них пацієнт потребує додаткових вливань крові, повідомила 24 січня пресслужба ЛОВА.

«Два місяці тому центр також почав проєкт з ранньої прицільної евакуації поранених, в межах якого робимо швидкі та ефективні операції нашим воїнам. Дуже часто вони потрапляють до нас зі стабілізаційних пунктів або інших госпіталів та лікарень, які розташовані біля лінії фронту, знекровленими. І ми стикнулись з тим, що обласний центр крові не завжди може забезпечити нашу потребу, відтак вийшли до них з ініціативою такої акції, щоб поповнити запаси крові», – каже Андрій Віленський.

За його словами, бувають ситуації, коли пацієнт потребує рідкісної групи крові, тож що більше люди донатитимуть, то нижчими будуть ризики під час лікування.

В Обласному центрі крові повідомили, що від початку повномасштабного вторгнення заготівлю збільшили на 50-60% і фактично все використовують. Оптимальна кількість щоденних донорів — 80-90 людей. Така кількість дозволяє забезпечувати потребу. Також центр здійснює заготівлю, виїжджаючи на різні локації.

Ініціатори акції спільно з Львівським обласним центром служби крові запрошують усіх охочих долучитися до акції та здати кров для ветеранів та ветеранок. Її можуть використати не лише для тих, хто проходить відновлення у Superhumans, а й для пацієнтів, яким рятують життя у всіх обласних лікарнях. Обласний центр служби крові працює щодня у будні з 08:30-13:30 та у першу суботу місяця за адресою: Львів, вул. Пекарська, 65.