Концерт до дня народження Квітки Цісик

Її пісні завоювали серця мільйонів! У Львівській національній філармонії 7 квітня відбудеться особливий музичний вечір – концерт при свічках до Дня народження видатної української співачки Квітки Цісик. Початок події о 18:30, повідомили організатори.

Квітка Цісик, ім'я якої стало символом української музичної культури, принесла світу пісні, які завоювали серця мільйонів. Її творчість об’єднала красу української мови з неперевершеними мелодіями, що стали незабутніми для багатьох.

На концерті прозвучать найвідоміші композиції з репертуару співачки, такі як «Черемшина», «Де ти тепер», «Коханий», «Я піду в далекі гори» та інші, виконані найкращими солістами: Оксаною Караїм, Іриною Доля, Петром Радейком та Ольгою Верхоляк. Вони виступатимуть у супроводі відомих віртуозів інструментальної музики – ансамблю «Високий замок».

Організатори обіцяють гостям теплий вечір, наповнений чудовою музикою та приємною атмосферою. Крім того, як приємний бонус, всі відвідувачі отримають солодкий подарунок.

«Насолоджуйтеся чарівною атмосферою та улюбленими піснями з репертуару Квітки Цісик у виконанні відомих львівських музикантів!», – запрошують на подію організатори.

Квитки можна придбати у касі філармонії або онлайн за посиланням.