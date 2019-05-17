Львів’ян запрошують спробувати морські делікатеси на фестивалі вуличної їжі

Фестиваль «Street Food So Good» традиційно проходитиме у Парку культури

Впродовж 24-26 травня у Парку культури та відпочинку ім. Б. Хмельницького у Львові всьоме проходитиме фестиваль вуличної їжі «Street Food So Good». У цьому сезоні на гостей заходу чекають страви із морепродуктів, розмови про морські подорожі, майстер-класи від кухарів та перегляд фільмів під відкритим небом.

На цьогорічному фуд-корті будуть представлені понад 30 гастрономічних проектів із Києва. Гості зможуть спробувати мідії у винному соусі, легендарні Fish&Chips, справжній одеський форшмак та ін. Також відомі кухарі проведуть для відвідувачів серію тематичних майстер-класів про морську кухню.

Вже традиційно на фестивалі під вивіскою «Добрий ранок» працюватиме ярмарок крафтових та фермерських продуктів. На території облаштують яскраві фотозони та відпочинкові майданчики із шезлонгами, смачними коктейлями, запальними літніми діджейськими сетами, пляжним волейболом та іншими іграми. На Street Food So Good працюватиме клуб мандрівників, в рамках якого досвідчені мандрівники ділитимуться розповіддями та лайфхаками про морські подорожі.

Окрім цього, 24 травня, у п’ятницю, на головній сцені Street Food So Good виступатиме популярний гурт TVORCHI. В інші дні фестивалю гостей розважатимуть ді-джеї та ведучий. На території фестивалю розмісять міні-кінотеатр під відкритим небом, де показуватимуть комедії та мелодрами. Як і минулого року, на вуличному фестивалі працюватиме дитяча зона із розвагами, майстер-класами та аніматорами.

Street Food So Good проходитиме 24-26 травня, з 12:00 до 22:00. Вартість вхідного квитка – 40 грн. Придбати квитки заздалегідь можна на сайті Street Food so good.