Під час Фестивалю писанок зібрали понад 50 тис. грн на облаштування операційної ОХМАТДИТу

На пл. Музейній експонували 50 писанок

Під час Фестивалю писанок у Львові вдалося зібрати 51 тис. 630 грн. Ці гроші передадуть лікарні ОХМАТДИТ на облаштування ЛОР-операційної. Про це ZAXID.NET розповів директор компанії «ДікАрт» Андрій Сидор.

Як раніше повідомляв ZAXID.NET, на пл. Музейній у галереї просто неба виставили 50 писанок. Цьогоріч за вхід організатори запровадили мінімальний внесок – 10 грн. На інформаційному табло зазначалося, що гроші збирають для ОХМАТДИТу – на облаштування ЛОР-операційної. Нагадаємо, Фестиваль писанок відбувся у Львові вже вдев'яте і тривав із 19 квітня до 12 травня.

Фото Євгена Кравса

За словами Андрія Сидора, таку благодійну акцію планують провести й наступного року.

«Попри те, що цього року акція тривала на тиждень коротше і погода була не дуже добра, нам вдалося зібрати більшу суму, ніж минулоріч. Тому плануємо продовжувати такий проект і допомагати доброю справою», – зазначив Андрій Сидор.

До слова, минулого року під час акції «Добра справа» вдалося зібрати 43 тис. 620 грн. Їх передали на потреби приймального відділення львівського ОХМАТДИТу.