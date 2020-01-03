Львів’янам зменшили нарахування за опалення та гарячу воду

Виконавчий комітет Львівської міської ради під час засідання 3 січня прийняв рішення про зменшення суми нарахувань за теплоенергію для львівян за грудень 2019 року. Таким чином кожна сім'я сплатить на 100-300 грн менше, ніж планувалось.

Згідно з рішенням виконкому, ЛМКП «Львівтеплоенерго» та «Залізничтеплоенерго» зменшать розмір нарахувань за теплоенергію, послуги з централізованого опалення та гарячу воду для населення міста на 26%. Таке рішення виконком прийняв через зменшення ціни газу протягом опалювального сезону. Усі зміни мають відобазити у платіжках львів'ян за грудень 2019 року.

Водночас мер Львова Андрій Садовий закликав НКРЕ провести виїзне засідання у Львові для визначення справедливого тарифу за тепло.

«Враховуючи зменшення вартості газу, Виконавчий комітет вирішив зменшити розмір нарахування за опалення та гаряче водопостачання на 26% Це означає, що в середньому у квитанціях кожна сім’я отримає від 100 до 300 грн менше.

Чому сьогодні йде мова лише про платіжки за грудень? Тут все просто. Тарифи встановлює не Виконавчий комітет, а державний регулятор. Ми звертаємось до НКРЕ з проханням провести виїзне засідання у Львові для визначення справедливого тарифу за тепло, з урахуванням постанови уряду», – написав Садовий у Facebook.