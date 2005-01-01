Львів’яни шукають альтернативу «золотому» пальному

У платіжках за грудень газовики розділять суму за спожитий газ та аванс

Вартість нафтопродуктів на заправних станціях Львова та області б'є нові рекорди. Ціни підскочили вже за 30 гривень. Експерти ж кажуть: на те є й економічні причини, але якщо держава і далі буде стояти осторонь, то вартість пального може зрости і до 40 гривень за літр. Тож багато водіїв переобладнують авто для використання альтернативного пального.

Без однієї копійки 32 гривні за літр нині відпускають найпопулярніший А-95-ий на більшості заправних станцій Львова та області. Солярка ж не надто відстає і впевнено підбирається до тридцятки. Водії кажуть, що без лайки тут важко щось коментувати. Заправити повний бак нині влетить у копійку.

«Ціни європейські, а зарплати африканські», ‒ обурюється один із львівських водіїв, з яким поспілкувались журналісти ZAXID.NET.

«Та дорого. Що там говорити. Але куди дінешся», ‒ додає ще один кермувальник Микола Іванович.

Хто може обійтись без машини на роботі, пересідають у громадський транспорт. Не так зручно, але економно.

«Намагаюсь менше їздити. Відносно того що їздив колись, то наполовину» - каже львів’янин Михайло.

На АЗС, які торгують вітчизняним пальним, ціни трохи менші: в середньому на 5 гривень на літрі. Та тут і якість гірша, визнають водії. Знецінення гривні і стрибок цін на нафту на світових торгах до 70 доларів ‒ такі основні чинники називають експерти у здорожчанні пального на українських АЗС. Але професор економічних наук «Львівської політехніки» не відкидає і змови основних гравців цього ринку.

«В історії ціноутворення кілька років тому вже була ситуація, коли барель коштував 100 доларів і навіть трішки більше і до особливих проблем це не призвело. Тому що тоді більш активно втручалась держава в регулювання ціни на нафтопродукти. До 30 гривень найдорожче бензин мав би коштувати», ‒ зазначив у коментарі ZAXID.NET професор економічних наук Олег Кузьмін.

А от автомобільний газ на фоні захмарних цін на пальне виглядає куди привабливіше. Ціна після минулорічного стрибка до більш ніж 15 гривень за літр наразі стабілізувалась. Тож водії знову кинулись переобладнувати авто на альтернативне пальне.

«В середньому по 2-3 машини в день ми встановлюємо газобалонне обладнання. Через те що виріс курс валюти, обладнання значно дорожче, ніж раніше було. Вартість ГБО середньої якості 11-13 тисяч гривень», ‒ каже керівник автостанції з установки ГБО Юрій Нодь.

Тим часом стрімким здорожчанням нафтопродуктів в Україні, а відтак і підвищення вартості скрапленого газу, зацікавився Антимонопольний комітет. Там відкрили справу і аналізують ринок від початку року.