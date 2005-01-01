В Україні заборонили продаж бензину та дизпалива стандарту Євро-4

ЕкономікаКатерина Чурилова, сьогодні, 12:084950

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В Україні заборонили продаж бензину та дизпалива стандарту Євро-4
фото ілюстративне
У паливі Євро-4 вміст сірки у кілька разів більший, ніж у чистішому Євро-5

З 1 січня 2018 року в Україні набула чинності вимога Технічного регламенту до автомобільних бензинів і дизельного палива, яка забороняє виробництво бензинів і дизпалива стандарту Євро-4. Заборона передбачає будь-які торгові операції з паливом стандарту Євро-4, пише галузеве видання enkorr.

Відповідна норма прописана в затвердженому урядом Технічному регламенті про вимоги до автомобільних бензинів, дизельного, суднового та котельного палива.

Повідомляється, що за 11 місяців 2017 року в Україну було імпортовано близько 240 тис. тонн білоруського дизпалива Євро-4.

Торік імпорт дизпалива Євро-4 відбувався також через порти (точні дані про обсяги наразі відсутні).

Стандарт Євро-4 допускає вміст сірки в бензинах і дизпалива не більш ніж 50 ppm. Стандарт Євро-5 регламентує максимально допустимий вміст сірки – 10 ppm.

Державна компанія «Укргазвидобування» перейшла на виробництво палива стандарту Євро-5 ще у другій половині 2016 року, а Кременчуцький НПЗ – на початку 2017 року.

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