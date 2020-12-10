Команда львівських ескейперів Legendary Quest під час весняного локдауну розробила онлайнову пригоду для любителів виконувати завдання в квест-кімнатах та вже кілька місяців вдало продає її за кордоном. Project Avatar – це інтерактивна гра, де гравці за допомогою голосових команд керують аватаром – живою людиною, що виконує їхні команди, щоби в підсумку пройти квест. Львів’янам вдалося створити не просто онлайнову гру, а поєднати в ній головоломку та кіно.

Наразі ескейпери планують експансію на український ринок та сподіваються розширити свій бізнес.

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Legendary Quest – це львів’яни Всеволод та Наталія Тарханови, Євген Тітунін та Мар’ян Кулик, які з 2014 року займалися створенням квест-кімнат як у Львові, так й за кордоном. Команда розробляла повний цикл – від сценарію до виготовлення потрібного реманенту, механіки та електроніки. В професійному середовищі таких людей називають ескейперами (від англ. еscape – втеча).

До кризи команда Legendary Quest мала у Львові три власні квест-кімнати, які працювали під франшизою відомої української компанії Escape Quest. Це були локації на вул. Кульпарківській, Кониського та Ставовій, на кожній з них – по чотири тематичні кімнати, в яких гості мали розв’язувати завдання та вибратися з приміщення за відведений час.

«До нас спеціально їхали з Одеси та Києва, щоби пограти саме в наших кімнатах. Ми були одними з найбільш відвідуваних в країні», – згадує докризові часи Всеволод Тарханов.

Одна з квест-кімнат від Legendary Quest

Також за шість років львів’яни створили на замовлення 60 об’єктів за кордоном – спроектовані ними квест-кімнати вдало працювали в Іспанії, Ізраїлі, Німеччині, США, Великій Британії, Австралії та інших країнах.

Народження Avatar

На початку 2020 року глобальний ринок квест-кімнат зупинився через пандемію коронавірусу. Країни одна за одною закривалися на локдаун, тож команда втратила кілька замовлень від іноземних клієнтів, під час весняного карантину три локації Legendary Quest у Львові також були зачинені. Коли уряд дозволив відкрити розважальні заклади, команда продала одну зі своїх квест-кімнат, а іншу просто закрила, мінімізувавши збитки. Щоби не втратити бізнес, на якому знаються, ескейпери вирішили ризикнути та, як й більшість компаній, почали розвивати онлайновий напрямок.

«Ми вирішили, що нам треба зробити якусь річ онлайн. В той час на світовому ринку квест-кімнат цей напрям тільки-но зароджувався, проте вже було кілька простих проектів. Ми вирішили зробити щось таке, що насправді зачепило б гравців», – розповідає Наталія Тарханова.

Упродовж двох місяців, протягом березня-квітня, вони підготували необхідне обладнання та розробили легенду гри. Свій проект розробники назвали Project Avatar – це онлайн-квест з актором, яким в режимі реального часу мають керувати учасники гри. Тоді ж команда зіткнулася із першою проблемою ­– знайти колоритне місце, де це все відбуватиметься. Вони передивилися кілька закинутих об’єктів – від виноробного заводу на Погулянці до недобудованої школи в Брюховичах, проте ці варіанти відкинули через їхній аварійний стан та негаразди з інтернетом.

Випадково команда натрапила на співзасновника львівської ІТ-компанії N-iX Дмитра Косарєва, який запропонував їм робити свій квест на Lem Station – у колишньому трамвайному депо на вул. Сахарова, де за кілька років має з’явитися креативний хаб.

«Ми швидко переробили початковий сценарій під цю локацію, покращили його, провели кілька тестів за участі гравців з кількох країн і вже в червні повноцінно запустили Project Avatar», – каже Наталія Тарханова.

Грають від 8-ми до 75-ти

Project Avatar нині це інтерактивна гра, яка вийшла за межі звичайної онлайнової квест-кімнати. Це суміш інтерактивного кіно з нелінійним сюжетом, в якому гравці стають частиною фільму та мають можливість керувати як сюжетом, так і актором.

«Учасники за допомогою актора-аватара можуть або виконати завдання від початку до кінця або ж просто досліджувати локацію. У підсумку перемога дістанеться тим, хто назбирає найбільшу кількість коінів (балів, - ред.)», – розповів про гру Всеволод Тарханов. За його словами, у ній немає неправильних рішень, а є безліч варіантів розвитку подій, які повністю залежать від дій команди.

Щоби стати учасником гри, треба мати швидкісний інтернет та долучитися до сесії в Zoom. Особливих вікових обмежень для неї немає, як кажуть розробники, в них вже грали люди від 8-ми і до 75 років.

Під час квесту гравці керують аватаром і бачать локацію площею 600 м2 його очима. У кадрі видно лише руки актора, якими він виконує накази. Загалом аватар не втручається у процес, однак іноді жестами може підказати гравцям, як ліпше вчинити в певній ситуації.

Тривалість такої онлайнової гри – 60 хвилин, брати участь у ній можуть від однієї людини до двадцяти людей одночасно.

Як це виглядає, можна побачити на цьому відео. Тут команда вирішує, чи треба відчиняти двері та вікна, на яких намальовані знаки питання. Коли вони дають аватарові команду зробити це, то за віконницею він знаходить артефакт зі 100 балами для гравців. У підсумку команда вдало проходить локацію та сукупно отримує 2400 балів.

На цьому відео вже інша команда вирішує – йти чи не йти сходами догори, а коли наважується скерувати туди аватара, то несподівано отримує призові бали.

«Всі люди, що в нас грали, говорять, що ми не є класичною онлайновою квест-кімнатою, де людина ходить з камерою та виконує певні дії. Project Avatar більше схожий на інтерактивний театр. Він до вподоби тим, хто любить якісь дійства – театральні вистави, різні рольові ігри, кіно», – каже Наталія.

Project Avatar у топі найкращих

Менш ніж за півроку від початку створення, а саме у жовтні, Project Avatar потрапив до топ-25 цьогорічного рейтингу онлайнових квест-кімнат від світового ком’юніті ескейперів Escape Roomers. У першому фіналі змагалися 48 онлайнових кімнат з 11 країн. За проекти голосували досвідчені ескейпери, які, згідно з умовами, мали відвідати щонайменше 50 квест-кімнат, до створення яких вони не мали стосунку.

Проте це ще не остаточний рейтинг, оскільки наразі триває підрахунок голосів другого фінального голосування, тож проект Project Avatar ще може потрапити до топ-10. Результати голосування мають оприлюднити 19 грудня.

Підкорити Україну

За словами команди Legendary Quest, від початку вони орієнтувалися на закордонний ринок, оскільки в Україні такі онлайн-пригоди не мали великого попиту. Проект вони адаптували для користувачів з англомовних країн, або для тих, хто знає англійську на початковому рівні.

Восени ситуація дещо змінилася – через коронавірус та обмеження щодо масових заходів багато компаній почали шукати варіанти, як безпечно для своїх працівників провести новорічний корпоратив.

«Почали надходити заявки на нашу онлайн-гру як на передсвятковий корпоратив від різних компаній з багатьох країн. Саме тоді ми вирішили запропонувати наш продукт для українського споживача», – розповіла Наталія Тарханова. За її словами, вони створили українськомовну версію проекту, тож нині сподіваються, що він матиме попит в українців не тільки в час корпоративів наприкінці року, але й в січні, коли триватиме оголошений урядом локдаун.

Учасники бачать гру очима аватара, фото Наталії Тарханової

Розробники наголошують, що Project Avatar – насамперед командна гра, під час якої з працівників можна створити справжню команду та водночас побачити, хто «випадає» з колективу. Вартість однієї гри коливається в межах від 100 до 380 євро, залежно від кількості учасників та формату гри.

Працюють в нуль та мріють про Чорнобиль

Наталія Тарханова стверджує – вони не шкодують про те, що ризикнули та створили таку онлайн-гру в кризовий час. Наразі їхня команда ще не вийшла в прибуток і працює в нуль, оскільки на початку велику частку грошей забрала купівля стрімінгового та іншого коштовного обладнання. Навпаки компанія наразі шукає креативників та маркетологів, які б допомогли проекту розвинутися.

«Наразі у нас одна локація та один сценарій гри, але ми прагнемо розвиватися. Наприклад, робити сценарії на основі відомих фільмів, «Матриці» або ж «Шерлока Голмса», – розповідає Всеволод Тарханов.

Також ескейпери хочуть випустити аватара на вулиці Львова. Це буде щось схоже на гру GTA, коли персонаж виходить у відкритий світ та виконує певні завдання. Учасник з будь-якого місця світу може долучитися до такої гри та керувати актором на вулицях Львова.

Ще одна мрія – вивезти свою гру в Чорнобильську зону. «Оскільки ми компанія з України, то буде гріх не скористатися такою можливістю», – каже Всеволод.