Розробники гри сподіваються, що завдяки рейтингу вона стане більш поширеною та впізнаваною серед користувачів

Львівський стартап Project Avatar Online увійшов у десятку найкращих у світі за версією Top Escape Rooms Project в своїй ніші. Project Avatar – це інтерактивна гра, де гравці за допомогою голосових команд керують аватаром – живою людиною, яка виконує їхні команди, щоби пройти квест.

Гру створила команда львів’ян Legendary Quest Всеволод та Наталія Тарханови, Євген Тітунін та Мар’ян Кулик, які з 2014 року займалися відкриттям квест-кімнат у Львові та за кордоном. Legendary Quest розробляла повний цикл – від сценарію до виготовлення потрібного реманенту, механіки та електроніки.

Як розповіла ZAXID.NET Наталія Тарханова, під час карантину команда вирішила працювати в онлайні й у червні запустила онлайн-гру. Щоби стати учасником гри, треба мати швидкісний інтернет та долучитися до сесії в Zoom. Особливих вікових обмежень для неї немає.

«Ми доволі молодий стартап, але у квест-індустрії ми давно. Під час локдауну запустили онлайн-гру, де головний герой – аватар. Він не просто людина з камерою, а актор, який є очима, руками і ногами гравців, а вони – його підсвідомістю. Сама гра триває до 90 хвилин», – розповіла Наталія Тарханова.

Раніше до світового рейтингу Top Escape Rooms Project потрапляли лише квест-кімнати, які працюють фізично, втім під час локдауну до нього віднесли й онлайн-кімнати. Загалом цього року номінували близько трьох тисяч квест-кімнат, із яких 50 – тих, що перейшли працювати в онлайн.

Львівський стартап спершу відібрали у топ-25, а у результаті він посів 9 місце рейтингу і став єдиним із України, хто брав участь.

«Для нас потрапити у топ-10 означає більшу поширеність та впізнаваність у своєму секторі. Ми, фактично, були на ринку лише три місяці, оскільки запустилися в червні, а подача заявок на номінацію закінчилася у вересні», – каже Наталія Тарханова.

Зазначимо, що до карантину Legendary Quest мала у Львові три власні квест-кімнати вул. Кульпарківській, Кониського та Ставовій, що працювали під франшизою української компанії Escape Quest.