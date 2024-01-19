Пустомитівський районний суд Львівської області виніс вирок розлученому львів’янину, який займався сексом із неповнолітньою за її згодою. Суд призначив чоловіку рік іспитового терміну та зобов’язав виплатити родичам 30 тис. грн моральної компенсації.

Як вказано в матеріалах справи, у ніч із 27 на 28 червня 2019 року львів’янин разом із неповнолітньою дівчиною перебував у номері готелю «Явір», де запропонував їй інтим, на що вона погодилась. Зазначається, що за її згодою, чоловік займався з нею природнім і не природнім сексом. При цьому, в матеріалах справи не вказаний точний вік неповнолітньої дівчини.

Слідчі повідомили йому про підозру за ч. 1 ст. 155 ККУ. У суді львів’янин свою провину визнав і розкаявся. Родичі дівчини хотіли через суд стягнути з нього 50 тис. грн матеріальної та 300 тис. грн моральної шкоди через пережитий дитиною стрес. Втім батьки не надали доказів, за що саме чоловік має виплатити їм 50 тис. грн матеріальної компенсації, як-от виписки від медиків та психологів. Зважаючи на це, суд визнав розмір матеріальної шкоди значно завищеним.

Враховуючи це, суддя Пустомитівського райсуду Євген Данилів визнав чоловіка винним у статевих стосунках із неповнолітньою та призначив 2 роки позбавлення волі. Втім суд звільнив його від відбування покарання, призначивши рік іспитового терміну. Крім цього, суд зобовʼязав його сплатити родичам дівчини 30 тис. грн моральної компенсації. Цей вирок можна оскаржити в апеляційному суді.