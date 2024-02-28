Іван Набит проведе у в'язниці сім років

Залізничний районний суд призначив сім років в'язниці львів'янину Івану Набиту, який 16 грудня 2022 року жорстоко побив жінку. Крім цього, він сплатить 160 тис. грн моральної компенсації. Згідно з матеріалами справи, ув'язнений п'яним прийшов додому до однокласника свого сина, оскільки той скаржився на конфлікти у школі. Іван Набит жорстоко побив матір хлопчика. Після інциденту жінка з розривом селезінки, внутрішньою кровотечею та струсом мозку потрапила в реанімацію.

У вироку йдеться, що Іван Набит провину визнав частково. Він пояснював, що від дружини та сина дізнався, що у школі є конфлікти з провини неповнолітнього сина потерпілої. Коли ув'язнений повернувся додому від свого товариша, з яким пиячив, то син вчергове поскаржився на однокласника й відмовився йти до школи. Після цього Іван Набит пішов додому до потерпілої. Він заявив, що поведінка жінки викликала у нього раптовий напад агресії й почав бити навіть після того, як вона впала. Свідками побиття стали троє дітей потерпілої та сусіди.

«Вважає, що завдав тілесних ушкодження потерпілій необережно, не бажаючи настання таких наслідків. Тріщина селезінки могла виникнути через падіння потерпілої від його поштовху на дверну ручку», – йдеться у вироку.

Іван Набит відшкодував потерпілій 11 тис. грн за лікування. Під час судових засідань він розкаявся та просив суворо не карати, однак наголошував, що жінка його спровокувала. Натомість потерпіла зазначила, що Іван Набит постійно погрожував їй у судових засіданнях.

Суддя Іванна Іванюк визнала чоловіка винним у завданні умисних тяжких тілесних ушкоджень (ч. 1 ст. 121 ККУ) та призначила сім років в'язниці. Крім цього, Іван Набит сплатить потерпілій 160 тис. грн моральної шкоди. Вирок можна оскаржити у Львівському апеляційному суді.