Правоохоронці затримали 35-річного чоловіка, невдовзі суд обере йому запобіжний захід

Правоохоронці затримали 35-річного чоловіка, підозрюваного у нанесенні смертельних побоїв 16-річному брату. Як повідомляє Нацполіція Львівщини, чоловік ногами став на груди неповнолітнього, від отриманих травм хлопець помер на місці.

Як вказано у повідомленні правоохоронців, 26 лютого, близько 01:00, в одній із квартир на вулиці Гетьмана Мазепи в Червонограді між 35-річним і 16-річним рідними братами виник конфлікт, під час якого старший став ногами на грудну клітку молодшого. Від отриманих травм неповнолітній помер на місці події.

На місці злочину працювали слідчо-оперативна група, оперативники кримінальної поліції, спеціалісти-криміналісти та співробітники інших служб Червоноградського районного відділу поліції.

Правоохоронці затримали 35-річного чоловіка в порядку ст.208 КПК України, слідчі повідомили йому про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч.2 ст.121 (умисне тяжке тілесне ушкодження) ККУ. Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на строк від семи до десяти років. Досудове розслідування триває, невдовзі суд обере підозрюваному запобіжний захід.