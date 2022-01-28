Залізничний районний суд Львова зобов’язав 26-річного водія кросовера Honda CR-V виплатити 100 тис. грн моральної компенсації 52-річному львів’янину через смертельну ДТП, у якій загинув його батько.

Як вказано у рішенні суду, 52-річній чоловік звернувся до суду з позовом до водія Honda CR-V та вимагав відшкодувати йому 550 тис. грн моральної шкоди через ДТП, у якій загинув його батько. 16 листопада 2020 року водій збив 82-річного чоловіка на вул. Володимира Великого у Львові. У матеріалах справи вказано, що чоловік переходив дорогу поза пішохідним переходом.

Від отриманих травм пішохід помер у лікарні. За фактом ДТП триває досудове розслідування.

Дослідивши матеріали справи, суддя Юрій Бориславський частково задовольнив позов про відшкодування моральної шкоди та стягнув з водія на користь сина загиблого 100 тис. грн. На рішення суду ще може бути подана апеляція.

Додамо, що суд розглядав цивільну справу. Кримінальну справу за фактом вчинення ДТП суд розглядатиме окремо, саме тоді й встановлять винного у цій аварії.