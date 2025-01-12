Дерево впало на автомобіль біля перехрестя вул. Шевченка – Величковського

Шевченківський районний суд Львова зобовʼязав районну адміністрацію сплатити львівʼянину Назару Гіжевському 61,1 тис. грн за пошкоджене авто. На його Renault під час грози впало дерево, яке пошкодило автомобіль.

Як вказано в матеріалах справи, інцидент трапився 5 січня 2023 року. Назар Гіжевський їхав за кермом автомобіля Renault Trafic по вул. Шевченка в напрямку Рясне-2. Близько 23:40, не доїжджаючи до перехрестя вулиць Шевченка – Величковського, на його автомобіль із узбіччя дороги впало дерево, яке пошкодило лобове скло, передній бампер, капот, фари, переднє праве крило, задній бампер та дах.

На місце прибули поліцейські, які склали схему ДТП і описали пошкодження. Страхова компанія відмовилась компенсувати витрати на ремонт автомобіля, тому Назар Гніжевський звернувся до експерта, який оцінив пошкодження у 56,1 тис. грн.

Після цього водій звернувся в суд за компенсацією до Шевченківської районної адміністрації. Представники РА позов заперечили, зазначивши, що дерево впало через погану погоду і шквали вітру, а територія, де росте дерево, перебуває в обслуговуванні «Укрзалізниці».

Під час судового розгляду експерти встановили, що дерево росте на території ШРА. На уламках дерев не виявили ознак загнивання чи інших пошкоджень, однак корінь дерева прогнив. Тому суд визнав, що дерево впало через неналежний догляд.

Зважаючи на обставини справи, суддя Петро Невойт позов задовольнив частково. Він зобовʼязав Шевченківську РА сплатити Назару Гіжевському 56,1 тис. грн компенсації, 2 тис. грн моральної шкоди, 3 тис. грн витрат на експертизи, а також майже 4 тис. грн судового збору. Це рішення можна оскаржити в апеляції.