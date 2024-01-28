Залізничний районний суд Львова оштрафував на 51 тис. грн мешканця Львова Романа Тимошика, якого впродовж 2023 року поліцейські неодноразово зупиняли під наркотиками за кермом авто Honda Accord. Також чоловіка на 10 років позбавили водійських прав, але суд вирішив не конфісковувати автівку.

Як йдеться у постановах суду, опівночі 24 лютого 2023 року по вулиці Стрийській поліцейські вперше зупинили авто Honda Accord за порушення правил дорожнього руху, а за кермом виявили Романа Тимошика з ознаками наркотичного сп’яніння. 30 березня Сихівський райсуд оштрафував його на 17 тис. грн та на рік позбавив водійських прав.

Проте це не зупинило порушника, і він продовжив водити авто. Вже опівночі 28 липня по вулиці Стрийській зупинений за порушення ПДР Роман Тимошик знову був під наркотиками. 12 вересня його оштрафували на 34 тис. грн, а також на три роки позбавили водійських прав. За декілька днів порушник знову сів у сп’янілому стані за кермо, за що отримав 20,4 тис. грн штрафу.

24 листопада на вулиці Кузневича Романа Тимошика знову зупинили в стані наркотичного сп'яніння за кермом авто: він дивно поводився, мав бліду шкіру та розширені зіниці, які не реагували на світло.

Він відмовився проходити медичний огляд на наявність наркотиків в організмі, поліцейським говорив: «я не відмовляюся, але сенсу їхати не бачу». За чергове водіння під наркотиками йому інкримінували ч. 3 ст. 130 КУпАП, оскільки він вже двічі за рік піддавався адміністративному стягненню за аналогічне порушення.

На судове засідання Роман Тимошик не явився, але направив суду заяву, у який просив розглядати справу за його відсутності та нібито визнав свою вину.

За повторне водіння під наркотиками та без водійських прав 19 січня Роману Тимошику присудили 51 тис. грн штрафу, а також на 10 років заборонили водити авто. У постанові вказано, що суд не конфіскував його авто Honda Accord.