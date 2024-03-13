Галицький районний суд Львова визнав винним у дрібному хуліганстві чоловіка, який займався оральним сексом у громадському місці – посеред вулиці. Суд призначив йому покарання – 119 грн штрафу.

Як вказано в матеріалах справи, 18 січня 2024 року близько півночі Олександр П. разом із невідомою жінкою займався оральним сексом посеред вулиці. Їх помітили патрульні, які склали адмінпротокол за порушення громадського порядку і спокою за ст. 173 КУпАП. Інші обставини інциденту в судовій постанові не описані.

У суд Олександр П. не з’явився та не відповідав на поштові і телефонні виклики. Однак суд розглянув докази правопорушення – відео з нагрудної камери та рапорт поліцейського – та вирішив розглядати справу за відсутності Олександра П.

Враховуючи обставини справи, суддя Галицького райсуду Віктор Романюк визнав Олександра П. винним у дрібному хуліганстві і призначив 119 грн штрафу. Крім цього, він має сплатити 605 грн судового збору. Цю постанову можна оскаржити в апеляційному суді.

Зазначимо, що це не перший випадок, коли львівські суди розглядають подібні справи. Наприклад, у травні 2023 року Франківський райсуд судив 18-річну львів’янку за секс на зупинці громадського транспорту. А в жовтні – Сихівський райсуд покарав чоловіка за секс біля церкви та богословської семінарії.