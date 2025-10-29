Пацієнт Андрій з неврологинею Марією Петреньків і дружиною Тетяною в лікарні Святого Луки; Тетяна - дружина Андрія)

У неділю, 26 жовтня, 68-річний львів'янин Андрій був удома і раптом відчув, що втрачає сили. А за кілька хвилин вже не міг підвестися. Дружина запідозрила, що це може бути інсульт і викликала «швидку». Вчасні дії жінки відвернули ушкодження мозку.

Жінка не помилилася. У лікарні св. Луки в пацієнта діагностували ішемічний інсульт. У судинах головного мозку був тромб. Тож неврологи відразу провели пацієнту тромболітичну терапію. І невдовзі після повторного КТ-обстеження виявили, що ішемія не сформувалася, а мозок залишився неушкодженим, повідомили у медзакладі.

Лікарі кажуть, що при інсульті кожна хвилина на вагу золота. Головне – відразу розпізнати симптоми, викликати «швидку» і потурбуватися, аби людина отримала терапевтичну допомогу у перші 4,5 години.

Які симптоми при інсульті мають насторожити?

Запам'ятати ознаки інсульту найлегше за допомогою акроніму МОЗОК, де:

М — мова (стає невиразною або пацієнт не розуміє звернену мову);

О — обличчя (опущення кута рота, асиметрія);

З — запаморочення або порушення координації;

О — око (раптова втрата або затуманення зору);

К — кінцівки (слабкість або оніміння руки чи ноги з одного боку).

Як це перевірити?

Попросіть людину усміхнутися, назватися чи повторити за вами просте речення, підняти одну чи обидві руки та висунути язик – при інсульті він викривлений або повернутий.

До неврологічних відділень лише лікарень Першого медоб’єднання Львова торік було госпіталізовано 3000 пацієнтів з інсультом. В Україні, за даними МОЗ, цей показник становить близько 130 тисяч. На жаль, в Україні рівень смертності внаслідок гострого порушення мозкового кровообігу є вищим за середній у країнах Європи. І одна з причин – запізніле звернення по медичну допомогу.