Пацієнт ( у центрі) з судинними хірургами Тарасом Кобзою і Василем Пелехом

Судинні хірурги Університетської лікарні ЛНМУ (колишня Львівська обласна клінічна лікарня) успішно прооперували 66-річного мешканця Львівщини з гігантськими аневризмами клубових артерій. Пацієнт вчасно потрапив у руки спеціалістів, бо аневризми будь-якої миті могли розірватися і спричинити кровотечу, при якій врятувати хворого часто неможливо.

Пацієнт Василь Альхимович – колишній військовий. Він розповів ZAXID.NET, що давно має проблеми з хребтом, яких не можна позбутися операційним шляхом. Та два роки тому відчув, що йому стає дедалі важче ходити.

«Ноги були весь час холодні, до них не доходила кров. Пальці майже не рухалися, здавалося, що вони затерпли. У такому стані була й стопа. Я спершу думав, що це через проблеми з хребтом. Лікарі, до яких звернувся, скерували на обстеження: КТ, УЗД і виявили, що у мене є ще й проблеми з паховими артеріями, вони були розширені десь у два рази. Одні лікарі сказали, що треба оперувати, інші – запропонували медикаментозне лікування», – каже пацієнт.

Упродовж двох років чоловік пив таблетки, але йому ставало дедалі гірше. Ходити довелося вже з паличкою. Дружина наполягла, аби чоловік пішов на обстеження. Під час КТ виявили, що аневризми клубових артерій розширилися до критичних розмірів, тому треба терміново оперувати.

Знайомий лікар, який рятував життя поранених у 66-му мобільному госпіталі на передовій разом з судинним хірургом Тарасом Кобзою, порадив звернутися саме до нього.

У лікарні пацієнта ще раз обстежили. Виявилося, що у хворого три великі аневризми нижче аорти, у клубових артеріях. Це рідкісна патологія. без операції не обійтися. Василь Альхимович випадково став свідком того, як у хворого розірвалася аневризма і його врятувати не вдалося. Тому без вагань погодився на операцію.

«У пацієнта справа аневризма загальної клубової артерії була розміром 6 х 8 см (при нормі артерія має бути приблизно 1 см). Якщо таких розмірів є аневризма аорти (найбільшої судини), то це прямий показ до втручання. А клубові артерії вдвічі менші, ніж аорта, і їх роздуло до 8 см», – каже Тарас Кобза.

Права внутрішня клубова артерія є ще менша, у ній була аневризма – 5 см, а у лівій внутрішній клубовій – 4,5 см. За словами судинного хірурга, такі патології зустрічаються нечасто, значно рідше, ніж аневризма аорти. Пацієнта треба було терміново оперувати.

Але як? Видаляти аневризми з клубових артерій ризиковано, бо можна спровокувати кровотечу, яку в тазу зупинити нелегко. До того ж, така операція дуже травматична для пацієнта, можуть виникнути різні післяопераційні ускладнення. Тож після роздумів судинні хірурги вирішили не рухати аневризми, а кровопостачання налагодити в обхід них.

Судинному хірургу Тарасу Кобзі асистував колега Василь Пелех. Операція тривала чотири години. Під час оперативного втручання хірурги від’єднали аорту від кровопостачання загальних клубових артерій, вшили в неї біфуркаційний протез (його встановлюють в місці роздвоєння (біфуркації) артерії для відновлення кровотоку), при цьому зберегли кровопостачання всього кишківника, що вкрай важливо. Аневризми не видаляли, їх просто виключили з кровотоку. У такий спосіб хірурги уникнули загрозливих кровотеч і післяопераційних ускладнень.

У вівторок, 28 жовтня, Василя Альхимовича виписують з лікарні. Він повідомив ZAXID.NET, що коридором відділення лікарні ходить без палки. У перші дні тримав її для підстраховки. Він може більше рухати пальцями, зникло затерпання стопи. Чоловік каже, що стало легше і фізично, і психологічно, бо зникла тривожна думка про те, що котрась із трьох аневризм може розірватися.