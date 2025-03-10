Суд у Кам'янці-Бузькій, який у березні 2025 року виніс вирок Ларисі Малинович

Кам'янка-Бузький районний суд визнав винним у хуліганстві львів'янку Ларису Малинович у хуліганстві й оштрафував на 17 тис. грн. У вироку йдеться, що обвинувачена у липні 2024 року прийшла в кабінет старости Запитівського старостинського округу Новояричівської селищної ради, розбила ноутбук та скло на грамотах і подяках.

Згідно з матеріалами справи, Лариса Малинович вранці 16 липня 2024 року безпричинно розпочала конфлікт зі старостою Запитівського старостинського округу. Обвинувачена обматюкала старосту, потім кинула його ноутбук марки Lenovo на підлогу й била його металевою палицею. Після цього Лариса Малинович розкидала в кабінеті документацію, розбила декілька горщиків з квітами, кидаючи їх об підлогу. Крім цього, жінка порозбивала скло на грамотах і подяках.

Зазначимо, що на сайті Новояричівської селищної ради йдеться, що старостою Запитівського округу є Юрій Федейко.

Під час судових засідань Лариса Малинович повністю визнала провину й розкаялась. Вона зазначила, що сама розпочала конфлікт, хоч і не планувала цього робити. Обвинувачена просила суворо її не карати.

Суддя Уляна Костюк визнала Ларису Малинович винною у хуліганстві (ч. 1 ст. 296 ККУ) та оштрафував на 17 тис. грн. Жінці повернули металеву палицю, якою вона розбила ноутбук. Вирок можна оскаржити в апеляції.