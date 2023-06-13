Мамографію можна зробити у суботу 17 червня і 8 липня

У Львові вирішили проводити мамографію для жінок у вихідний день, аби львів’янкам було зручно пройти обстеження і не відпрошуватися з роботи. Його проводитимуть у суботу 17 червня та 8 липня. Обстеження безкоштовне, з собою потрібно мати електронне скерування від сімейного лікаря і попередньо записатися за тел.: 032-226-02-75, повідомили у прес-службі ЛМР.

«Пропонуємо зробити скринінгову мамографію у вихідний день. Відтепер таку послугу можна отримати в міській поліклініці. І для цього не потрібно відпрошуватися з роботи, щоб пройти обстеження», –повідомила очільниця управління охорони здоров’я Львівської міської ради Марта Матюшко.

Обстежитися можна вже цієї суботи, 17 червня, і у суботу, 8 липня, за адресою: 3-я міська поліклініка Львова (вул. Повітряна, 99, каб. 708). Час – з 09:00 до 15:00.