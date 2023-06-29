Переконатися, що зі здоров'ям усе гараз, треба усім без винятку виявлять

Аби якомога більше львів’янок могли пройти обстеження, деякі медичні заклади Львова роблять обстеження, зокрема, мамографію і у вихідні. В усі п’ять субот липня – 1, 8, 15, 22 та 29 липня – містянок чекають у міській поліклініці і лікарнях Львова. Складено графік, куди можна звернутися на обстеження.

Із собою потрібно мати електронне скерування від сімейного лікаря, а також потрібно попередньо записатися телефоном, кажуть у ЛМР. Це дуже зручно для тих містянок, які не можуть у робочі дні відпроситися з роботи. Тепер вони мають можливість зробити мамографію у вихідний.

«Обстеження можна зробити у міській поліклініці чи лікарні кожної суботи липня, і для цього не потрібно відпрошуватися з роботи», – кажуть в управлінні охорони здоров’я Львівської міської ради.

Графік обстежень і телефони для записів:

субота, 1 липня, 09:00-14:00

КНП «5-а міська клінічна лікарня»

Запис за тел.: 032-236-86-96

субота, 8 липня, 09:00-14:00

КНП «4-а міська лікарня»

Запис за тел.: 096-361-61-71

субота, 8 липня, 09:00-15:00

КНП «3-я міська поліклініка»

Запис за тел.: 032-226-02-75

субота, 15 липня, 08:00-12:00

КНП «6-а міська поліклініка»

Запис за тел.: 032-247-04-80

субота, 22 липня, 08:00-14:00

КНП «Львівське ТМО №2»

Запис за тел.: 067-150-16-17

субота, 29 липня, 09:00-13:00

КНП «Перше ТМО м. Львова»

Запис за тел.: 0800-333-003