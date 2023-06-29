Львів’янок запрошують зробити мамографію в міських клініках у вихідні
Пройти обстеження можна буде в усі п’ять субот липня
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Аби якомога більше львів’янок могли пройти обстеження, деякі медичні заклади Львова роблять обстеження, зокрема, мамографію і у вихідні. В усі п’ять субот липня – 1, 8, 15, 22 та 29 липня – містянок чекають у міській поліклініці і лікарнях Львова. Складено графік, куди можна звернутися на обстеження.
Із собою потрібно мати електронне скерування від сімейного лікаря, а також потрібно попередньо записатися телефоном, кажуть у ЛМР. Це дуже зручно для тих містянок, які не можуть у робочі дні відпроситися з роботи. Тепер вони мають можливість зробити мамографію у вихідний.
«Обстеження можна зробити у міській поліклініці чи лікарні кожної суботи липня, і для цього не потрібно відпрошуватися з роботи», – кажуть в управлінні охорони здоров’я Львівської міської ради.
Графік обстежень і телефони для записів:
субота, 1 липня, 09:00-14:00
КНП «5-а міська клінічна лікарня»
Запис за тел.: 032-236-86-96
субота, 8 липня, 09:00-14:00
КНП «4-а міська лікарня»
Запис за тел.: 096-361-61-71
субота, 8 липня, 09:00-15:00
КНП «3-я міська поліклініка»
Запис за тел.: 032-226-02-75
субота, 15 липня, 08:00-12:00
КНП «6-а міська поліклініка»
Запис за тел.: 032-247-04-80
субота, 22 липня, 08:00-14:00
КНП «Львівське ТМО №2»
Запис за тел.: 067-150-16-17
субота, 29 липня, 09:00-13:00
КНП «Перше ТМО м. Львова»
Запис за тел.: 0800-333-003