Лялька-напханка є регіональним різновидом саморобних оберегів Стрийщини

Задовго до появи м’яких іграшок українські діти бавилися ляльками, виготовленими руками їхніх мам. На Стрийщині така іграшка називалася «лялька-напханка». Її робили з клаптиків тканини і наповнювали зерном або пахучими висушеними травами. Сьогодні таку ляльку можна назвати екоіграшкою чи навіть природним ароматизатором. А наші предки вірили, що вона не лише розважає малечу, заспокоює та сприяє здоров’ю, а й оберігає її. Нещодавно цю давню традицію внесли до Реєстру елементів нематеріальної культурної спадщини Стрийського району. Таких традицій у цьому локальному реєстрі уже 14. Про ляльки-напханки ZAXID.NET розповіла краєзнавиця, народна майстриня та завідувачка сектору культурної спадщини Стрийської РДА Ольга Боднар.

Традиція виготовлення вузликових і наповнених текстильних ляльок поширена в різних регіонах України. Такі ляльки були оберегами, символами родючості, добробуту та захисту, використовувалися у побуті та обрядах. Їх виготовляли з доступних природних матеріалів. Однією з найдавніших форм народної іграшки та оберега є лялька-мотанка, створена шляхом намотування тканини без шиття.

Ляльку робили з простих тканин без використання голки і ножиць (фото Ольги Боднар)

На Стрийщині сформувався особливий різновид – лялька-напханка. Її назвали так, тому що начиняли (напихали) натуральними матеріалами. Це могло бути сіно, сухі трави, зерно, вовна або клаптики тканини. З наповненої тканини формували силует дівчини.

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«Вона вирізняється особливим способом виготовлення. Виготовляється лялька хрестоподібної форми вручну, без шиття або з мінімальним його використанням, а деталі закріплюють завдяки обгортанню та перев’язуванню нитками, що формують голову, тулуб, руки та ноги. Обличчя зазвичай умовне або позначене хрестоподібним знаком, що символізує захист і благополуччя», – розповідає краєзнавиця.

Тканину наповнюють пахучими і цілющими травами (фото Ольги Боднар)

Завдяки ручній праці та зичливих побажаннях тих, хто її створював, така іграшка, вважалося, отримувала символічну «енергію». Як розповідають стрияни, особливе значення має наповнення ляльки. Щоб лялька стала оберегом, використовували саме ті рослини, трави і зернові культури, які у народних уявленнях асоціюються з охороною дому, здоров’ям, родинним благополуччям і достатком. Водночас цілющі трави надавали їй терапевтичного ефекту:

барвінок символізує життя і безсмертя душі, а також підтримує нервову систему, зменшує стрес і тривожність;

символізує життя і безсмертя душі, а також підтримує нервову систему, зменшує стрес і тривожність; безсмертник символізує здоров’я і зміцнює імунітет, підвищує життєву енергію;

символізує здоров’я і зміцнює імунітет, підвищує життєву енергію; мак давав захист від зла і допомагав розслабитися, покращував сон та знижував напругу;

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Цілющі трави всередині ляльки пахли і заспокоювали дітей (фото Ольги Боднар)

Лялька-напханка була іграшкою для дітей, розвивала дитячу уяву та моторику. Її могли розмістити у домі як оберіг, який захищав сім’ю від всього поганого. А ще такі ляльки використовували в обрядах: під час святкових і ритуальних практик, на весіллях, під час народження дітей та інших важливих подіях.

Краєзнавці наголошують, що кольори ляльки також мали важливе значення: жовтий символізував сонце і життєдайну силу, зелений – здоров’я, синій – цілющу воду, білий – чистоту, коричневий – зв’язок із землею, а червоний – був захисним.

Лялька-напханка – одна з 14 елементів нематеріальної культурної спадщини Стрищини

Коли майстрині сідали за виготовлення ляльки-напханки, заборонялося використовувати голки чи інші гострі предмети. До цієї справи приступали зі світлими і позитивними думками. Такий собі медитативний спосіб відпочинку, який чимось нагадує і розписування писанок. Часто враховували місячний календар, що міг вплинути на призначення ляльки – захист, успіх чи протидію невдачам.

Молоде покоління переймає народну традицію на майстер-класах (фото надала Ольга Боднар)

Нині цю традицію бережуть місцеві жительки поважного віку, народні майстрині, а також керівники гуртків, які проводять майстер-класи і передають знання молоді.