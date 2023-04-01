Родичі хворого матимуть вибір, чи бути вдома, чи працювати

Люди, які потерпіли внаслідок нещасного випадку на виробництві або отримали професійне захворювання, із квітня отримуватимуть соціальні послуги і спеціальний медичний догляд у вигляді послуг, а не в грошовому еквіваленті, як це було раніше. Про це повідомляє Мінсоцполітики.

Соціальні послуги та медичний догляд надаватимуться через мережу державної інфраструктури, а держава платитиме надавачам таких послуг. Ідеться про послуги побутового обслуговування («догляд вдома») та мобільної паліативної допомоги. У Мінсоцполітики додають, що зазначеній категорії також надаватимуться будь-які інші медичні послуги.

Потерпілий та його рідні зможуть обирати, чи доглядати хворого самостійно, чи обрати професійного надавача послуг. В обох випадках держава оплатить ці послуги. У міністерстві кажуть, що сума оплати становитиме понад 10 тис. грн. Можливість обирати дозволить працездатним громадянам залишатись економічно активними або не втрачати дохід під час догляду за родичами.

Родич, який доглядатиме за потерпілим, подаватиме відповідну звітність, аби отримувати оплату. Самому потерпілому на виробництві або від професійного захворювання не потрібно подавати жодних документів, окрім договору з надавачем послуг.

На сайті Мінсоцполітики зазначено, що розроблено два проекти постанови про соціальні послуги потерпілим від нещасного випадку на виробництві або професійного захворювання, що Кабінет міністрів має затвердити найближчим часом. Механізм, деталі якого оприлюднять після прийняття постанов, має запрацювати вже цього місяця.