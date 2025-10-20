Льюїс Гамільтон ніяк не може «вистрілити» в італійській команді

Семиразовий чемпіон світу Льюїс Гамільтон, який у поточному сезоні захищає кольори Ferrari, знову відзначився зі знаком мінус. 40-річний пілот побив 43-річний антирекорд за кількістю гонок у складі італійської стайні без подіумів Формули-1. Сталося це після етапу Гран-прі США, який напередодні відбувся в Остіні.

У кваліфікації Гамільтон посів п’яту сходинку і був переконаний, що нарешті зможе фінішувати на подіумі. «Так, це можливо. Потрібно пройти Джорджа Расселла (стартував четвертим, – прим.) – це ключове. Вони швидкі, як завжди. Він чинив тиск на Макса Ферстаппена у спринті, тому вони поруч. Я справді багато чого дізнався. Тепер краще розумію, як розташовувати болід на трасі. Загалом я задоволений своїм вікендом», – заявляв Льюїс перед стартом вирішальної гонки.

По ходу Гран-прі британець їхав третім, але програв конкуренцію своєму партнеру Шарлю Леклеру і, в результаті, завершив гонку поза топ-3. Четверта сходинка – повторення найкращого результату Гамільтона у складі Ferrari. До цього він зупинився за крок від подіуму в італійській Емілії-Романьї, Австрії та Великій Британії.

Таким чином британець побив антирекорд пілотів Ferrari, який тримався 43 роки. До цього найгірше досягнення в історії команди за кількістю гонок без подіуму належало Дідьє Піроні – 18-ть у 1981-1982 роках.

Нагадаємо, після 19-ти етапів Гамільтон у загальному заліку пілотів Формули-1 йде шостим, маючи у своєму доробку 142 очки. Наступний етап Гран-прі сезону-2025 відбудеться 26 жовтня у Мехіко.