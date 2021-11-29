Соціал-демократка Магдалена Андерссон – перша в історії країни жінка, яка очолить уряд Швеції

54-річна представниця від Соціал-демократична робітничої партії Магдалена Андерссон вдруге за тиждень очолила уряд Швеції, повідомляє Reuters в понеділок, 29 листопада. Минулого разу вона пробула на цій посаді всього кілька годин.

Вперше Андерссон призначили на посаду 24 листопада – вона стала першою в історії Швеції жін​кою на цій посаді. Але вже за 7 годин після призначення вона подала у відставку. Причиною відставки стало голосування за бюджет країни.

Андерсон є лідеркою соціал-демократів Швеції, які разом із Партією зелених входили до правлячої коаліції. Але 24 листопада «зелені» заявили, що залишають коаліцію. Підставою стало те, що соціал-демократи не підтримали їх проект держбюджету. Натомість переміг альтернативний – від правої опозиції.

Зазначимо, що за шведською системою, кандидату в прем’єр-міністри не потрібна підтримка більшості, але необхідно отримати менше половини голосів проти.