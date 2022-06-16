Макрон, Шольц і Драгі прибули в Україну спецпотягом

Президент Франції Емманюель Макрон і канцлер Німеччини Олаф Шольц зробили перші заяви після прибуття до Києва разом із прем'єр-міністром Італії Маріо Драгі та президентом Румунії Клаусом Йоганнісом.

Макрон у коментарі France 24 сказав, що вони зустрінуться з президентом Володимиром Зеленським і відправляться на «місце військових дій, де було скоєно масові вбивства», маючи на увазі Ірпінь. Французький лідер назвав звірства росіян у містах під Києвом воєнними злочинами. До слова, раніше він пояснював, чому не вважає дії росіян геноцидом.

«Це послання європейської єдності, адресоване українським чоловікам і жінкам, про підтримку. Я прибув поговорити як про сьогодення, так і про майбутнє, оскільки найближчі тижні, як ми знаємо, будуть дуже важкими», – заявив Макрон.

Також з делегацією приїхала міністерка закордонних справ Франції Катрін Колонна. «Ця поїздка дуже важлива для України, Європи та глобальної стабільності», – сказала вона у коментарі BFMTV.

У свою чергу Шольц у коментарі Bild заявив, що Україна продовжить отримувати від Німеччини фінансову, гуманітарну та військову допомогу доти, «доки це необхідно для боротьби України за незалежність».

Додамо, що Шольц і Макрон кілька разів говорили з російським диктатором Владіміром Путіним, що викликало невдоволення в українському суспільстві. Зокрема, нещодавно вони обговорювали з ним розблокування портів для вивезення українського зерна.

Крім того, Макрон раніше пропонував Україні поступитися суверенітетом, щоб «зберегти обличчя Путіну», а також заявляв, що Україні доведеться домовлятися з Росією про мир після завершення боїв.

Також додамо, що прем’єр-міністр Італії Маріо Драгі раніше пропонував мирний план, який не передбачає вступу України до НАТО.

Макрон, Шольц і Драгі прибули в Україну в переддень обговорення Єврокомісією надання Україні статусу кандидата в члени ЄС.