Олена вже повернулася до роботи і волонтерства

Нейрохірурги лікарні св. Пантелеймона видалили 37-річній мешканці Львівщини 7-сантиметрову пухлину на чолі, яка стрімко росла. Оперували пацієнтку за новою методикою – забрали пухлину з частиною кістки і відразу закрили дефект титановою пластиною. Іншими словами, замість двох операцій жінка позбулася проблеми за одне оперативне втручання.

37-річна Олена працює кондитеркою в одному із сіл на Львівщині. Крім основної робити, також волонтерить, готує смаколики для наших захисників. Тому на роботі носить хустину, повідомили в лікарні.

Два роки тому Олена помітила на чолі невелику гульку. Подумала, що то від хустини, але все-таки звернулася до лікаря. Спеціаліст скерував її на КТ, але дослідження нічого не виявило, і жінка на якийсь час забула про гульку. Та недавно вона почала стрімко рости і деформувати чоло жінки. Олена почувалася пригніченою, бо мусила приховувати дефект головними уборами. Також з’явились втома та виснаження, і жінка звернулася за допомогою до спеціалістів лікарні св. Пантелеймона. Вони виявили в Олени остеому.

«Це доброякісна пухлина, що виникає в структурах кісткової тканини. Виявляють її у 10% пацієнтів з пухлинами. В Олени остеома розташувалась на лобовій кістці. Жінці ще пощастило, бо пухлина могла прорости в черепну коробку та пошкодити мозок», – кажуть у лікарні.

Нейрохірурги прооперували Олену за новою для лікарні методикою – видалення пухлини з первинною 3D-пластикою. Спершу до операції виготовили за допомогою тривимірного моделювання титанову пластину. А вже під час операції видалили пухлину з ураженою частиною лобової кістки, а дефект відразу закрили титановою пластиною. Перевага такого методу, кажуть лікарі, у тому, що пацієнтці не доводиться проходити через дві операції, а в проміжку між ними ходити з дефектом. Та й значно скорочується час перебування пацієнтки в стаціонарі, а позитивний результат видно відразу після втручання.

Олена на 7-й день після операції поїхала додому. Через два місяці має пройти контрольну КТ. Вона вже повернулася до улюбленої справи та волонтерства.