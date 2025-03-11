В рамках проєкту «Олейна дітям – Готуємо з любов'ю» фонду перерахували понад 3 мільйони гривень благодійної допомоги

З травня 2024 року бренд «Олейна» та благодійний фонд «Діти Героїв» об'єднали зусилля, щоб підтримати дітей, які втратили одного чи обох батьків, що захищали Україну. Наразі фонд має вже понад 12 тисяч підопічних, і їхня кількість постійно збільшується. Співпраця стала важливим прикладом соціальної відповідальності бізнесу, який не лише надає благодійну допомогу, а й надихає дітей та допомагає їм знайти радість у складні часи через спілкування на кулінарних майстер-класах.

«Вже понад 25 років «Олейна» надихає українців готувати з теплом і турботою. Ми розуміємо, що дбаючи про дітей, ми формуємо наше майбутнє. Ми раді, що можемо підтримати дітей і їхні сім'ї в ці непрості часи через програму щомісячних благодійних внесків та кулінарні майстер-класи», – прокоментувала Євгенія Роїк, маркетинг-менеджерка ТМ «Олейна».

«Олейна» отримала спеціальну відзнаку «За сталу щомісячну підтримку впродовж шести місяців»

За результатами 2024 року в рамках проєкту «Олейна дітям – Готуємо з любов'ю» було перераховано благодійну допомогу фонду на понад 3 мільйони гривень для забезпечення нагальних потреб підопічних фонду: екстрена допомога, навчання, теплий одяг та взуття, психологічні консультації. Загалом допомогу отримали сотні дітей, батьки яких загинули внаслідок російського вторгнення.

Тетяна Новицька, CEO фонду «Діти Героїв», зазначила: «Співпраця з брендом «Олейна» для нас стала не просто партнерством, а справжнім проявом щирої турботи та підтримки для дітей, які втратили найдорожче – своїх батьків через війну. Завдяки благодійній допомозі «Олейна» ми змогли не лише задовольнити життєво важливі потреби наших підопічних, але й подарувати їм відчуття захищеності та уваги. Разом ми творимо дива для дітей Героїв, допомагаючи їм відчути, що вони не самі, а їхнє майбутнє сповнене тепла і надії».

Другий напрямок співпраці «Олейна» та фонду – кулінарні майстер-класи. Вони відкрили новий світ, де кулінарія стала справжньою подорожжю, натхненням та терапією.

Закірова Ілона, 15 років, поділилася: «Мені найбільше сподобалася азійська кухня. Тайська локшина вийшла шалено смачною. Майстер-класи навчили мене готувати щось нове та надихнули на експерименти вдома».

Мама Ілони, Людмила, підкреслила, як ці майстер-класи змінили її доньку: «В Ілони з'явилося натхнення, вона стала впевненішою, легше йде на контакт. Вона також навчилася професійно використовувати кухонні прилади та обирати продукти».

Співпраця між брендом «Олейна» та фондом «Діти Героїв» продовжується й у 2025 році. Цьогоріч у проєкту «Олейна – дітям. Готуємо з любов'ю» з'явився новий партнер – Кулінарна Школа Євгена Чернухи. В просторі Школи вже відбулися перші два майстер-класи. Усі деталі співпраці можна дізнатися на офіційному сайті «Олейни».