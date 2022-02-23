Англійська футбольна команда «Манчестер Юнайтед» відмовилась від польоту російською авіакомпанією «Аерофлот» на матч Ліги чемпіонів проти мадридського «Атлетіко». Про це повідомив журналіст ESPN Марк Огден.

Матч 1/8 фіналу Ліги чемпіонів між «Атлетіко» та «Манчестер Юнайтед» пройде в Мадриді 23 лютого. За інформацією журналіста, англійці не обрали для подорожі російську авіакомпанію «Аерофлот», яка є офіційним партнером клубу. Натомість британці скористались послугами Titan Airways (чартерна авіакомпанія Великої Британії).

Про повне припинення співпраці «Манчестер Юнайтед» та «Аерофлоту» наразі не повідомлялося, ймовірно, таке рішення зумовлене указом Володимира Путіна визнати терористичні угрупування «ЛДНР».

Нагадаємо, що через російську агресію та визнання Путіним бойовиків з ОРДЛО депутати Європарламенту закликали УЄФА обрати інше місто для фіналу.

«Закликаємо вас віднині не розглядати Санкт-Петербург та інші міста Росії як місця проведення міжнародних футбольних змагань», – йдеться у відкритому листі депутатів Європарламенту до УЄФА.

Депутати закликали УЄФА обрати інше місто для проведення 28 травня фіналу Ліги чемпіонів. Більше того, депутати вимагають від УЄФА розірвати договір про співпрацю із «Газпромом». Вранці 22 лютого УЄФА заявила, що наразі не розглядає варіанту перенесення фіналу із Санкт-Петербурга. Однак згодом газета The Times повідомила, що такий сценарій уже обговорюється.