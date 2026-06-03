Щоб швидко замаринувати печериці, вам не потрібні незвичні інгредієнти та складні технік

Мариновані печериці – це швидка та ароматна закуска, яка добре підходить як до щоденного столу, так і до святкових страв. І щоб швидко замаринувати печериці, вам не потрібні незвичні інгредієнти та складні техніки. Pixel Inform розповідає, як легко замаринувати печериці.

Як підготувати печериці?

Для початку гриби потрібно ретельно промити та очистити від забруднень. Якщо печериці великі, їх можна розрізати навпіл, щоб вони рівномірніше промаринувалися.

Як приготувати маринад?

Для маринаду потрібно взяти 40 мілілітрів олії, 2 ложки оцту, чайну ложку цукру та солі, 3 лаврові листки, 2–3 зубчики часнику, 50 мілілітрів води та кілька горошин чорного перцю.

Така кількість інгредієнтів для маринаду підійде на 400 грамів печериці.

Не пропустіть найважливіше Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google

Додати

Як замаринувати печериці?

Для початку в каструлі слід змішати усі інгредієнти. Часник потрібно попередньо нарізати. Потім чисті печериці слід помістити в маринад. Рідину требі варити після кипіння ще близько 5 хвилин.

Як тільки гриби охолонуть, всю заготівлю слід перелити в банку. Тару слід закрити кришкою та залишити в холодильнику на пару годин. Після цього гриби можна подавати до столу.