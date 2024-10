Картина розповість про злети та падіння попзірки

Компанія Adastra Cinema оприлюднила перший тизер до масштабного, незвичного музичного байопіку «Роббі Вільямс: Better Man» про злети та падіння британського гітмейкера та попзірки Роббі Вільямса, автора таких хітів як Rock DJ, Feel, Supreme та багатьох інших.

Саундтреком тизера став трек Вільямса Let Me Entertain You.

«Роббі Вільямс: Better Man» став найдорожчим придбанням студії Paramount на незалежному ринку, вперше фільм було продемонстровано на нещодавних фестивалях у Теллурайді та Торонто, де сам Роббі Вільямс виконав годинний сет для перших глядачів.

Студія Paramount випустить фільм у прокат у США вже цієї зими. «Роббі Вільямс: Better Man» планується до українського прокату на початку січня 2025 року, точна дата стане відома найближчим часом.