Потерпіла хотіла отримати інформацію про сина-військовослужбовця

Тернополянка перерахувала шахрайці 350 тис. грн за можливість отримати інформацію про зниклого на війні сина. Жінка представилася ясновидицею та кілька разів ворожила потерпілій на сірниках з водою, а згодом просила перерахувати по 50 тис. грн через поштові перекази. Після чергового прохання мати бійця звернулася в поліцію.

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Як йдеться у повідомленні головного управління Нацполіції в Тернопільської області, мати виставила фотографію зниклого на війні сина-військовослужбовця у соціальних мережах. Вона також написала, що шукає людей, які можуть щось знати про нього.

Після цього вона отримала приватне повідомлення від незнайомої жінки. Невідома поспівчувала їй та розповіла, що також є матір’ю безвісти зниклого військового. Після цього вони почали часто спілкуватися онлайн. Одного разу нова знайома порадила жінці звернутися до ясновидиці, яка зможе розповісти інформацію про її сина.

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Потерпіла почала комунікувати зі ще однією незнайомкою, яка, з її слів, була ясновидицею. Шахрайка пообіцяла за гроші провести ритуали та розповісти про долю військового. Один ритуал вартував від 12 до 50 тис. грн. Про це стало відомо з листування, яке оприлюднила поліція. Шахрайка ворожила на воді з сірниками. Вона пояснювала, що якщо вода каламутна – це погані звістки, якщо ж прозора – то з бійцем все гаразд.

За кілька днів тернополянка поштовими та банківськими переказами перерахувала шахрайці майже 350 тис. грн. Коли остання знову попросила гроші, жінка звернулася в поліцію. За цим фактом розпочали кримінальне провадження за ч. 3 ст. 190 КК України (шахрайство). Зловмисникам загрожує до 5 років позбавлення волі.