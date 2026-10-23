Шахраї публікували оголошення в інтернеті про легкий заробіток

Польська поліція затримала шістьох підозрюваних у справі з відмивання тіньових прибутків, отриманих внаслідок інтернет-шахрайства. Серед затриманих – громадяни Польщі, України, Молдови та Грузії. Про це у п’ятницю, 23 жовтня, повідомив польський радіомовник RMF24.

Як йдеться у повідомленні, затримання злочинної міжнародної групи відбулося у чотирьох польських містах: Лодзі, Торуні, Тчеві (Поморське воєводство) та Кракові. Серед учасників двоє чоловіків та чотири жінки віком від 19 до 34 років. Зазначається, що до злочинної групи входили громадяни Польщі, України, Молдови та Грузії. Затриманих пов’язують із відмиванням грошей, які вони отримали через інтернет-шахрайство.

Як встановило слідство, шахраї публікували оголошення в інтернеті про легкий заробіток. За грошову винагороду учасники схеми надавали стороннім доступ до банківських рахунків, відкритих у різних фінансових установах. Йдеться про банківські картки, реквізити рахунків, паролі та PIN-коди, що давало змогу зловмисникам отримувати доступ до рахунків і здійснювати фінансові операції.

«На рахунки, відкриті підставними особами, надходили гроші, виманені інтернет-шахраями», – зазначили у прокуратурі Польщі.

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Зазначається, що шахраї також переказували гроші через сервіс BLIK на інші рахунки або знімали в банкоматах, щоб надалі перевести ці гроші у криптовалюту. Із шести затриманих суд заарештував трьох підозрюваних та обрав їм запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.