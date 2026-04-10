Польські поліцейські затримали 19-річну українку під час отримання 700 тис. злотих

Польська поліція викрила 19-річну українку, яка ошукала польського пенсіонера на 1 млн злотих. За скоєне їй загрожує до 10 років позбавлення волі. Про це у п’ятницю, 10 квітня, повідомила поліція Любліна.

Як йдеться в повідомленні, у 2024 році 76-річний громадянин Польщі натрапив на оголошення в соціальній мережі про інвестиції. Згодом потерпілому зателефонувала жінка, яка представилася інвестиційною консультанткою. За її вказівками чоловік здійснював перекази на фейкові інвестиційні платформи – спершу на польському ринку, а згодом і за кордоном, зокрема в Туреччині та Аргентині.

Українка заздалегідь домовлялася із потерпілим про місця зустрічі у Свідницькому повіті, де вона повідомляла пароль, за яким він перераховував гроші. За даними поліції, українка двічі зустрічалася із пенсіонером.

Спершу за шахрайською схемою їй вдалося виманити з рахунку потерпілого 300 тис. злотих (понад 3,5 млн грн за теперішнім курсом НБУ), а через кілька днів – 700 тис. злотих (близько 8,3 млн грн за теперішнім курсом НБУ).

За рішенням суду підозрюваній обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою терміном на 3 місяці. Українці також оголосили підозру у шахрайстві, за скоєне їй загрожує до 10 років позбавлення волі. Наразі триває розслідування.