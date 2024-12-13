Правоохоронці затримали Олену Бережну у березні 2022 року у Києві

Суд визнав винною у державній зраді та засудив до 14 років ув’язнення матір загиблої колишньої народної депутатки від «Партії регіонів» Ірини Бережної Олену. Киянка готувала антиукраїнські промови для постійного представника Російської Федерації при ООН. Про це повідомили в Службі безпеки України та Київській міській прокуратурі в п’ятницю, 13 грудня.

Як встановили слідчі, 68-річна зловмисниця входила до близького оточення колишнього прем’єра Миколи Азарова та довгий час займалася підривною діяльністю проти України, очолюючи правозахисну громадську організацію. Так, у лютому 2022 року проросійська активістка підготувала лист на ім’я постійного представника Росії при ООН Василя Небензі, в якому викривила події, що відбуваються в Києві та в Україні.

Згодом 28 лютого 2022 року під час одинадцятої надзвичайної спеціальної сесії Генеральної асамблеї ООН, постпред країни-агресора послався у своїй офіційній промові на цей лист для дискредитації України на міжнародній арені та виправдовування збройної агресії РФ.

«Зокрема, обвинувачена писала про те, що “народ України підтримує так звану “спецоперацію РФ в Україні”, про те, що в Україні почались мародерства, вбивства, грабежі, а також ніби політики офіційно закликають “вбивати росіян”», – ідеться в повідомленні.

Окрім підготовки антиукраїнських заяв у міжнародних інстанціях обвинувачена готувала для окупантів «звіти» щодо суспільно-політичної ситуації в Україні. Також зрадниця виступала в ефірах заборонених телеканалів Віктора Медведчука, де поширювала кремлівські наративи нібито від імені «громадського активу» України. Під час обшуків у зловмисниці вилучили мобільні телефони та флеш-накопичувачі, які вона використовувала у підривній діяльності на користь росіян.

Правоохоронці затримали Олену Бережну у березні 2022 року у Києві. За матеріалами контррозвідки та слідчих СБУ суд визнав зловмисницю винною у державній зраді (ч. 1 ст. 111 КК України) та призначив їй 14 років тюрми з конфіскацією майна.