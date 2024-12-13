Співробітники СБУ викрили Ігоря Кадаєва у червні 2024 року

Засуджений за держзраду і співпрацю з російськими спецслужбами начальник відділу прикордонного загону на Волині Ігор Кадаєв погодився на обмін у Росію. Про це йдеться на сайті державного проєкту «Хочу к своим», де зібраний перелік колаборантів, які зголосилися на обмін у РФ.

Нововолинський міський суд призначив 40-річному начальнику відділу прикордонного загону Ігорю Кадаєву 15 років тюрми за співпрацю з росіянами. Зловмисника викрили у червні 2024 року на передачі інформації агенту ФСБ про штатну чисельність, наявне озброєння, військову техніку, засоби охорони державного кордону з Білоруссю, склад і маршрути прикордонних нарядів, місця їх розташування. Також посадовець зливав ворогу дані про колег і керівництво, зокрема, називав їхні посади, військові звання, номери мобільних телефонів та іншу приватну інформацію.

У ході розслідування зʼясувалося, що обвинуваченого завербував співробітник ФСБ Олексій Добрицький, який нині перебуває у тимчасово окупованому Луганську. Ігор Кадаєв потрапив у поле зору ворога, коли проходив службу на сході України. Згодом його перевели до одного із підрозділів прикордонного загону у Волинській області, де він продовжував спілкуватися з російським агентом через анонімний чат у месенджері.

Через місяць після оголошення вироку у листопаді 2024 року, експрикордонник написав лист до Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими і попросив передати його у Росію, або на тимчасово окуповану РФ територію.

Клікніть на фото для збільшення

Додамо, що державний проєкт «Хочу к своим» – публічна база російських агентів, зрадників і колаборантів, які бажають виїхати до РФ в обмін на повернення українців з російської неволі.